《法国评等焦点》法国对债信评等被降作出回应,称将推进改革

* 穆迪称,调降法国评级是出于对其财政前景和经济的担忧

* 法国要求从其改革结果出发进行评判

* 市场反应不大,降评因素已大致消化

路透巴黎11月20日电---法国周二表示将推进改革,作为对穆迪调降其债信评级的回应,但也抱怨穆迪忽略了该国为重振经济已经采取的措施.

标准普尔今年1月摘去了法国AAA评级,因此穆迪周一的举动并不令人意外.但这也彰显出对法国总统奥朗德有无能力修复公共财政的疑虑.

本次降评也凸显出法国与德国形势的分化.德国财长称,穆迪的决定是对法国的一个"小小警告".法国是德国在欧元区最重要的伙伴国.

奥朗德在本国评级遭降后表示,"我们必须加以重视,坚持我们的经济政策,保持当前道路,并且相信我们有改善公共财政状况的强烈意愿."

穆迪表示,考虑到其将法国评级调降一个级距至Aa1,且评级展望列为负面,该机构将评估欧元区的援助基金--欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(ESM)的Aaa评级.

不过,法国主权债务评级遭降似乎并未影响法国债券的地位,其与德国债券一样均被视为规避南欧危机冲击的避险资产.

法国指标10年期公债收益率(殖利率)报2.15%,较降评消息公布前的2.08%变动不大.此收益率一直处于历史低位,为法国提供了低息贷款的重要渠道.

"穆迪行动引发了外界对法国改革能力的担忧,因此现在轮到我们向外界表明,我们正准备落实改革举措,"法国财长莫斯可维西向记者表示.法国政府正努力淡化降级消息的影响.

"此次评级调整不会让外界对我们产生疑问,无论是对我国的经济基本面,对政府采取的措施,亦或是我国的信用状况."

政府计划在2013年推出30年来最严苛的紧缩方案,但也必须设法停止经济成长的放缓.经济放慢已令法国失业率飙升至13年高位.

穆迪表示,由于法国面临结构性挑战且"持续失去竞争力",因此对该国评等维持负面的展望.法国企业领袖抱怨高劳动成本拖累出口.穆迪并称,法国的银行对疲弱的欧元区南方国家有"可观的曝险部位".

"(降评的首要推动因素是)该国持续的结构性经济挑战...对经济成长构成风险,进而对政府财政造成风险,"穆迪表示.

欧元兑美元周一稍晚因降评消息而应声下跌0.3%至1.2770美元,但在周二1730GMT则收复部分失地,来到1.2805美元.

德意志银行分析师Gilles Moec表示,尽管降评已被大致消化,但奥朗德压力未消,其仍需展现将进行更多改革,当务之急是整顿僵化的聘雇和裁员规定.

"法国的舆论--以及最终市场的看法--将会期待领导层有所反应,"Moec表示."市场....暂且相信法国,但当局进一步澄清政策立场将是刻不容缓."

**前景不妙**

穆迪表示,如果法国放松就业市场以及修复经济的努力出现问题可能再度下调评级,法国公共支出占到产出的57%.

"如果法国经济层面出现更多严重恶化,或者在执行已公布改革举措时遇到困难,我们会进一步调降评级,"穆迪首席法国分析师Dietmar Hornung告诉路透.

他表示,欧债危机若带来更多重挫也会加大评级下调的压力.

降评之前,IMF曾表达过法国的改革步伐会落后于意大利和西班牙的忧虑.

"法国政府已在公共财政承诺和竞争力方面释出很多正面信号.不过,还需要更多,"法国兴业银行的Michel Martinez表示,与许多分析师一样,他也认为法国经济成长将不及2013年预算预估.

但分析师认为法国债券暂时还具韧性.

"法国债市流动性相当高,仍受国际投资人青睐,尤其是目前西方国家仅具'AA'评等正成为常态."巴克莱的法国主管Franklin Pichard称.

参阅法国债券相关图表,请点选(link.reuters.com/hyc24t)

由于规模2万亿(兆)欧元的法国经济也濒临衰退,奥朗德本月同意每年给予企业200亿欧元的税惠以刺激竞争力,相当于减少6%的劳动成本[ID:nSB2087907],令许多人大感意外.

政府还计划明年节省300亿欧元的预算以降低赤字,并承诺明年实施改革,为严苛劳动法添加弹性.

"某些批评太激烈或太迟了.我希望对危机采取的大胆且史无前例的决定,能被更好地接纳."莫斯可维西针对穆迪的举措说道.

莫斯可维西表示,称法国银行业者堪忧的说法不公平,因他们已经降低对希腊等欧元区问题国家的曝险.

"我不认为(降评)今天会对获得融资和融资成本带来立即的连锁效应."Espirito Santo分析师Andrew Lim表达了降评对银行业影响的看法.

但他表示,应谨记法国对西班牙、意大利和欧洲二线国家的曝险.

就政府借款而言,法国已完成2012年的发债活动.外国买家的需求强劲,持有法国长期债券的55%;但降评可能引发市场押注明年收益率上升.(完)