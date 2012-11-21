更正:〔东京汇市〕日圆兑美元触及七个月低点,欧元受希腊问题乐观情绪支撑

汽车产业：美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
(更正:因英文有误,正文第二段欧元兑美元应持于..."高点",而非"低点")
* 对日本央行将放宽政策的臆测令日圆承压
* 相对强弱指标显示美元/日圆超买
* 安倍晋三"魔力效应"可能在感恩节前消退--分析师
* 欧元受对希腊问题的谨慎乐观情绪支撑
路透东京11月21日电---日圆兑美元周三跌至七个月低点,兑欧元同样大跌,因市场推测日本央行将被迫采取更激进的货币宽松政策.
欧元兑美元持于两周高点附近,因市场对欧元区财长将同意拨付希腊援助资金抱有希望.
美元/日圆JPY=报81.75,持平美国尾盘水准;此前在亚洲早盘曾高见81.80,为4月初以来高位.
市场传言在82日圆存在期权障碍,若升逾该水准可能引发美元出现更多空头回补;但相对强弱指数(RSI)等摆动指标(Oscillator)则显示美元短线可能呈现超买.
欧元/日圆EURJPY=R在周三早盘亦触及六个月高位104.76,最新报价为104.65,亦持平美国尾盘水准.
在日本首相野田佳彦宣布12月16日举行选举,可望成为下任首相的主要反对派党魁敦促日央行更积极推动货币刺激措施之后,日圆即持续急跌.
日本主要反对党--自民党领袖安倍晋三呼吁实施"无限度"宽松政策,但一些分析师称,日圆最近一波的疲势可能很快结束.
"安倍晋三除了谈及货币政策外,其他的声音寥寥,差不多是其魔力效应消散的时候了."三井住友银行市场分析师宇野大介说道,并补充道日圆的跌势将有可能在周四美国感恩节前结束.
欧元兑美元EUR=报1.2814,临近周二所及的两周高点1.28295,市场对欧元区财长将同意拨付希腊援助资金抱有希望.
随着欧元反弹,美元指数.DXY跌落周一所及两个半月高位81.455,目前报80.895.
若国会不能就如何解决财政悬崖达成协议,美国经济恐面临衰退,这种担忧已经支撑了被视作危机时期避险资产的美元.
美联储主席贝南克周二称,美联储没办法抵消财政悬崖最糟糕情况下的影响.[ID:nSB2108949]
他重申美国货币政策将保持宽松,近零利率将维持到至少2015年中期.
但对明年年初购债计划是否可能有所变动,他没有给出任何暗示.(完)
--编译/审校 程琳/龚芳/戴素萍/孙茉莉
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路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
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