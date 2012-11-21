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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 09:08 BJT

〔芝加哥期市〕美国大豆期货下跌,玉米期货在触及12日高位后持稳

路透悉尼11月21日电---美国大豆期货周三下跌,从前一交易日的涨势中回落,昨日上涨是因市场进行空头回补而且预计南美收成下降,因而支撑了价格.

芝加哥期货交易所(CBOT)-1月大豆期货SF3跌0.14%,报每蒲式耳14.10-3/4美元,周二曾上涨1.6%.

12月玉米期货CZ2大致持平于每蒲式耳7.43美元.昨日上涨0.6%,触及11月9日以来最高水准7.47-1/4美元.

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