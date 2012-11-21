〔中国公开市场〕一级交易商今日可继续申报正/逆回购需求--业内人士

汽车产业：美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透上海11月21日电---业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报逆回购和正回购需求,其中逆回购期限为七天和14天两种,正回购为91天.
央行周二公开市场进行了1,140亿元人民币的逆回购操作.操作量虽较上周同期续减近四成,但与今日到期量基本持平,对资金面影响较为中性,延续了此前稳定市场流动性的操作意图.[ID:nSB2107707][CN/MMTCN]
今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末至今,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.具体逆回购操作方面,10月以后一般于周二进行七天和28天操作,周四则进行七天和14天操作.
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.(完)
**央行公开市场相关报导[CN/MMTCN]
**公开市场回购及央票未到期表格[CN/MMTCN-CFACT]
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
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