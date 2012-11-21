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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 09:20 BJT

〔标题新闻〕港股周三料小幅开高,美国财政忧虑持续不散很可能打压成交额

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4N0901TE]

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