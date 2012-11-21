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货币新闻 | 2012年 11月 21日 星期三 09:54 BJT

〔欧洲金融〕只有采取全部措施,希腊债务到2020年才能变得可以持续--文件

路透布鲁塞尔11月21日电---根据为周二财长会议准备的一份文件,只有欧元区国家接受其对希腊贷款的损失,提供额外融资或是迫使民间债权人折价出售希腊债券,希腊的债务与经济产出之比才可能在2020年降至120%以下.

这份15页的文件显示,若无债务削减措施,希腊的债务与国内生产总值(GDP)之比在2020年将降至144%,2022年会降至133%,2030年达到111%.目前希腊这个比重在170%左右.

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