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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 09:44 BJT

《汇市简讯》82.00上方有大量美元/日圆停止单

0117GMT

* 美元/日圆在82.00存在很大的期权性风险

* 82.00上方有大量停止单,迄今汇价高见81.90/93

* 若突破82,后市首先上看82.50区域,其中的82.56为4月6日以来最高位

* 买方报价已拉抬至比81.50高出许多的水准

(完)

--编译 白云;审校 于春红

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