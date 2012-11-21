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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 11:57 BJT

〔中美贸易〕中国诉请WTO裁决中美贸易争端

路透日内瓦11月20日电---世界贸易组织(WTO)周二称,中国将诉请WTO就最近的中美商业争端做出裁决,希望WTO判定美国对一系列中国商品征收惩罚性关税属于非法.

中国将请求WTO在11月30日会议上建立一个由三人组成的争议处理小组.若中国在此案及后续申诉中胜诉,华府可能不得不取消对31种中国商品征收的反倾销和反补贴税.

受这些关税影响的中国商品包括光伏电池、各类钢材、越野轮胎、铝制品和风力发电塔架等.

中国申诉对象是美国总统奥巴马3月签署的112-99号公共法,以及在此之前到2006年11月20日间美国对中国涉嫌补贴产品采取的措施.

中国在WTO申诉文件中称,这部法案违反相关原则,因其将中国涉嫌补贴的商品最早追溯到2006年.

中国还指出,美国在2006年至今年3月期间对中国采取"双重救济"标准,是错误的.

双重救济是指对同一件中国产品同时征收两次惩罚性关税--反补贴税和反倾销税.(完)

--编译 程琳;审校 李春喜/孙茉莉

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