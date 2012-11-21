〔中美贸易〕中国诉请WTO裁决中美贸易争端

港报社评：入市高追风险大，上车要理性--经济日报2月27日
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。
路透日内瓦11月20日电---世界贸易组织(WTO)周二称,中国将诉请WTO就最近的中美商业争端做出裁决,希望WTO判定美国对一系列中国商品征收惩罚性关税属于非法.
中国将请求WTO在11月30日会议上建立一个由三人组成的争议处理小组.若中国在此案及后续申诉中胜诉,华府可能不得不取消对31种中国商品征收的反倾销和反补贴税.
受这些关税影响的中国商品包括光伏电池、各类钢材、越野轮胎、铝制品和风力发电塔架等.
中国申诉对象是美国总统奥巴马3月签署的112-99号公共法,以及在此之前到2006年11月20日间美国对中国涉嫌补贴产品采取的措施.
中国在WTO申诉文件中称,这部法案违反相关原则,因其将中国涉嫌补贴的商品最早追溯到2006年.
中国还指出,美国在2006年至今年3月期间对中国采取"双重救济"标准,是错误的.
双重救济是指对同一件中国产品同时征收两次惩罚性关税--反补贴税和反倾销税.(完)
--编译 程琳;审校 李春喜/孙茉莉
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。
抛储在即，多数投资者都在静等，市场心态较为谨慎，盘面也确实如此：郑棉主力合约从16000元/吨上方回落至15500元/吨的支撑位后，一直围绕该点位窄幅波动。然而，上周五，郑棉价格大幅攀升，主力合约最高上涨420元/吨，出乎很多人的意料。结合国内外棉花现货市场以及国内盘面情况，笔者认为，中长期国内棉花市场偏多，而抛储前不宜追高。
在一个三权分立的社会，根据宪法拥有新闻自由的传媒被称作「第四权」。美国总统理论上是公权力无出其右的决策者，权力之大甚至足以影响整个地球的格局，可是当一位美国总统决定跟第四权的传媒展开誓不两立的决战，究竟谁会处于上风？看情况，入主白宫才一个多月的特朗普锐意要跟主流传媒对着干，双方关系恶劣到互相敌视、不瞅不睬。