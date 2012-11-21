《汇市简讯》日圆空头的确有做空理由

汽车产业：美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
0140GMT
日本最新公布的贸易数据不佳,美元/日圆应声稳步涨向82.00,成为对基本面的鲜见反应.自野田佳彦表示将在12月16日举行大选后的一周时间内,推动美元/日圆上涨的因素一直是日本政局.
日本反对党领袖安倍晋三独树一帜,提出日本央行应积极放宽政策,推出财政刺激措施的设想,继续占据媒体报导头条.他对日中领土争端的强硬言论不大可能安抚企业领袖,日本对华投资10月已经大减.
一个服从政府意愿的央行,已然庞大的公债规模将进一步扩大,与强势贸易伙伴的争端加剧:日本下届政府也许还要准备好迎接日圆的持续跌势.(完)
--编译 白云;审校 孙茉莉
全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透2月27日 - 金价周一持于上一交易日触及的三个半月高位附近，投资者等待进一步了解美国总统特朗普的经济政策。 0034 GMT，现货金 基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。 美国期金 也持平于每盎司1,257.70美元。 投资者等待特朗普周二将在国会发表的政策讲话，预计会包括税改计划的一些线索。 美国1月新屋销售增幅不及预期，可能是受加利福尼亚州洪涝影响。 但数据仍显示，尽管房价和抵押贷款利率攀升，楼市不断增强的大趋势并 未改变。 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触 及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。 亚洲市场黄金需求依然疲软，政治担忧和美元疲软推动金价反弹，促 使买家保持观望。 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 本月持
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。