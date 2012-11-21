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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 10:20 BJT

《汇市简讯》日圆空头的确有做空理由

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日本最新公布的贸易数据不佳,美元/日圆应声稳步涨向82.00,成为对基本面的鲜见反应.自野田佳彦表示将在12月16日举行大选后的一周时间内,推动美元/日圆上涨的因素一直是日本政局.

日本反对党领袖安倍晋三独树一帜,提出日本央行应积极放宽政策,推出财政刺激措施的设想,继续占据媒体报导头条.他对日中领土争端的强硬言论不大可能安抚企业领袖,日本对华投资10月已经大减.

一个服从政府意愿的央行,已然庞大的公债规模将进一步扩大,与强势贸易伙伴的争端加剧:日本下届政府也许还要准备好迎接日圆的持续跌势.(完)

--编译 白云;审校 孙茉莉

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