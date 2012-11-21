〔中国外汇〕10月代客结售汇顺差78亿美元,远期净售汇6亿美元--外管局

汽车产业：美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透北京11月21日电---中国国家外汇管理局周三称,10月银行代客结售汇顺差78亿美元,延续上月顺差局面;远期结售汇为净售汇6亿美元,规模较上月收窄.
刊登在外管局网站上的数据显示,10月银行代客结汇1,250亿美元,售汇1,172亿美元.同期,银行代客远期结汇签约137亿美元,远期售汇签约143亿美元.
1-10月,银行代客累计结汇12,628亿美元,累计售汇12,251亿美元,银行代客累计结售汇顺差377亿美元.同期,银行代客累计远期结汇签约1,371亿美元,累计远期售汇签约1,533亿美元,银行代客累计远期净售汇162亿美元.
以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元):
12年10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 11年12月 11月 10月
代客结售汇净额 78 63 -63 5 -35 51 -37 78 44 194 -153 -8 32
代客收付款顺收 -53 -89 0 88 64 91 85 149 137 265 7 179 109
代客远期结售汇净额 -6 -57 -12 -34 -107 -53 -18 33 58 34
银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘,是引起外汇储备变化的主要来源之一.但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等.(完)
更多细节,请点选外管局网站:(here)
--发稿 李文科; 审校 黄凯
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
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