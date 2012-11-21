〔澳新汇市〕澳元和新西兰元均兑日圆大涨,受日本货币宽松预期支持

汽车产业：美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透悉尼/惠灵顿11月21日电---澳元和新西兰元兑日圆周三均触及七个月高位,因对日本央行可能更大幅度放宽政策的预期,支撑了澳元、新西兰元对日圆将保持利差优势的观点.
澳元兑日圆AUDJPY=R涨至85.05日圆左右,为4月初以来最高.新西兰元兑日圆NZDJPY=R微升至约66.85日圆,为4月来最高.
市场愈发预期,12月16日大选后上台的新一届日本政府或将推动日本央行采取更有力的刺激政策.这将使日本指标利率在更长时间内接近于零,远低于澳洲的3.25%和新西兰的2.5%.
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透2月27日 - 金价周一持于上一交易日触及的三个半月高位附近，投资者等待进一步了解美国总统特朗普的经济政策。 0034 GMT，现货金 基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。 美国期金 也持平于每盎司1,257.70美元。 投资者等待特朗普周二将在国会发表的政策讲话，预计会包括税改计划的一些线索。 美国1月新屋销售增幅不及预期，可能是受加利福尼亚州洪涝影响。 但数据仍显示，尽管房价和抵押贷款利率攀升，楼市不断增强的大趋势并 未改变。 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触 及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。 亚洲市场黄金需求依然疲软，政治担忧和美元疲软推动金价反弹，促 使买家保持观望。 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 本月持
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。