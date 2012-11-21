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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 10:06 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元均兑日圆大涨,受日本货币宽松预期支持

路透悉尼/惠灵顿11月21日电---澳元和新西兰元兑日圆周三均触及七个月高位,因对日本央行可能更大幅度放宽政策的预期,支撑了澳元、新西兰元对日圆将保持利差优势的观点.

澳元兑日圆AUDJPY=R涨至85.05日圆左右,为4月初以来最高.新西兰元兑日圆NZDJPY=R微升至约66.85日圆,为4月来最高.

市场愈发预期,12月16日大选后上台的新一届日本政府或将推动日本央行采取更有力的刺激政策.这将使日本指标利率在更长时间内接近于零,远低于澳洲的3.25%和新西兰的2.5%.

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