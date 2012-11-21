〔澳元汇率〕IMF调整澳元分类,不代表提高其储备货币地位--澳洲央行

路透悉尼11月21日电---澳洲央行表示,国际货币基金组织(IMF)计划在央行储备数据中给予澳元更高的曝光度,并不预示其可能承担更重要的储备货币的角色.目前澳元汇率居高不下,令澳洲央行头疼不已.

IMF正在考虑明年将澳元和加元纳入其官方外汇储备货币构成(COFER)数据库中的单独列明货币名单.

分析师表示,长期而言,此举可能进一步巩固澳元在储备货币当中的地位;而短期影响来看有限,因为亚太地区很多央行已经持有澳元.

但后果若是需求增加进一步提升澳元的价值,澳洲央行会为此感到担忧.因为该国非资源行业的出口将受到冲击,而矿业投资荣景可能在2013或2014年触顶.

目前,参与的央行均把持有的澳元和加元这两种大宗商品货币放在"其他"类别中,而美元、欧元、日圆、英镑和瑞郎被单独列出.

澳洲央行总裁史蒂文斯表示,这项计划没有多大意义,称这只是"分类变化",仅此而已.

"这实际上不是什么特殊认可,不会提升澳元作为储备货币的地位."周二晚间他在墨尔本表示.

他表示,"实际上澳元成为不少国家次要储备货币可能已经25年了."其并称,亚洲多数央行持有大量澳元已有一段时间.

史蒂文斯称,无从知道亚洲央行持有澳元的确切规模,但IMF本次的分类调整或许会提供一些线索.

**澳元需求热络**

全球金融危机爆发后,澳元需求一直非常旺盛,因该国享有最高信用评级,利率也相对较高.

这个自然资源丰富的经济体躲开了全球金融动荡最糟糕时期的冲击,且号称年增长率达3%或更高,这些也都让发达国家羡慕不已.

外资需求稳固有助于说明为何澳元在过去两年内表现如此强劲,尽管铁矿石等澳洲部分主要出口产品的价格大跌.

Triple T Consulting的Sean Keane表示,IMF的此项计划证实了澳元和加元对全球外汇储备管理者和资产配置者的重要性.

"IMF确认了这点,或许会鼓励那些尚未在较大范围内分散外汇储备的国家考虑这么做,"Keane还称.

"无论此变化的直接影响多么无足轻重,这都将被投资者视作澳元和加元及其经济体表现坚挺的信号."

IMF此举是扩大评估范围以增强全球金融数据透明度计划的一部分.这也反映出各国央行多元化其外汇储备,持有除美元、欧元和日圆以外货币的趋势愈演愈烈.

但巴克莱资本策略师Gavin Stacey指出,全球投资者早已踊跃买进澳元,并称"即使IMF不采取此行动,澳元上涨力道也不逊色".

澳元兑美元AUD=D4过去数月大多交投于1.0150至1.0450美元区间.去年,汇价曾高见约1.1080美元,为1983年底自由浮动以来最高.

澳元贸易加权指数=AUD现报77.1,距79.0附近的历史高位不远.

澳洲央行数据显示,过去三个月该央行购买外汇的速度远快于过去三年,让人不禁怀疑其试图通过向希望增加澳元储备的海外央行直接出售澳元,来缓解澳元的上行压力.

但史蒂文斯周二否认有关澳洲央行打算"悄悄干预"汇市的猜测,称"我们决定持续购汇是因为此时的价格看来比较吸引人..."(完)