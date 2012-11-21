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货币新闻 | 2012年 11月 21日 星期三 10:21 BJT

〔中国外汇〕当前国内外汇供求仍基本平衡,人民币预期基本稳定--外管局

路透北京11月21日电---中国国家外汇管理局周三表示,当前国内外汇供求仍基本平衡,人民币预期基本稳定;将密切观察市场情绪变化对未来外汇供求关系的影响.

外管局网站上刊登的新闻稿并称,将建立健全资本双向流动的国际收支自我调节机制,未来国内资本主动输出的规模将不断扩大.

"10月统计数据尚不支持当前跨境资本流入压力显着增加的判断."外管局称.

外管局并表示,尽管外汇形势未发生根本性变化,但由于国际国内因素的共同作用,近期市场情绪由前期对中国经济和货币前景的过于悲观转向乐观,导致人民币汇率走势偏强.(完)

--发稿 谢衡; 审校 张喜良

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