(重发)〔中国政治〕新晋中央政治局委员孙春兰接替张高丽任天津市委书记

汽车产业：美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
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路透北京11月21日电---中共十八大确定了高层人士大局后,一线城市的官员更迭开始紧锣密鼓地进行.继重庆和上海市领导人变动后,中国周三公布另一直辖市天津市委书记人选,由新当选中央政治局委员的孙春兰接任.
孙春兰,62岁,河北饶阳人,现任福建省委书记.此前曾担任辽宁省委副书记、大连市委书记.她是新一届25人中央政治局委员中的两位女委员之一,另一位女委员是国务委员刘延东.
原天津市委书记张高丽已成功当选中央政治委常委,将等待新的任命.
本周中国已相继宣布多个高层人事变动,包括新晋升的中央政治局常委俞正声不再兼任上海市委书记,由上海市长韩正兼任上海市委书记;新当选的中央政治局委员孙政才不再任吉林省委书记,接替张德江出任重庆市委书记.
另外,中国周一公布由孟建柱接替周永康担任中央政法委书记,赵乐际接替李源潮任中央组织部部长.
欲查看中国新一届25人中共中央政治局委员的背景,请点选〔背景资料〕[ID:nSB2100227]
于11月14日闭幕的中国共产党第十八次全国代表大会,选出习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽七人为中央政治局常委,并选出了25位中央政治局委员.(完)
--发稿 沈燕; 审校 屈桂娟
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
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