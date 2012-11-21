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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 10:36 BJT

《中国人民币有效汇率变动情况表》--11月21日

路透北京11月21日电---以下为路透为您整理的人民币汇率变动情况一览: 

  国际清算银行(BIS)最新公布数据称,2012年10月人民币实际有效汇率指数
为107.9,较8月环比略涨0.42%,10月人民币名义有效汇率环比升0.65%.
[ID:nSB2109677]

  **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 
 
                2012年10月 9月   8月    7月     6月   5月    4月      3月    2月    1月 2011年12月  11月   10月                                  
    名义有效汇率  105.67 104.99 105.79 106.28 106.49 106.06  105.14  104.97 104.14 105.17 104.79    103.50 102.73 
    实际有效汇率  107.9  107.45 108.29 108.67 108.65 108.71  108.07  108.37 107.99 109.4  107.77    106.14 105.53  
 
  **中国外汇交易中心人民币兑各币种中间价月平均汇率** 
 
        2012年10月  9月     8月     7月      6月      5月     4月     3月      2月      1月  2011年12月  11月     10月  
  美元   6.3144   6.3395   6.3404  6.3235   6.3178   6.3062  6.2966  6.3081   6.3000   6.3168   6.3281   6.3408   6.3566           
  港元   0.81464  0.81754  0.81748 0.81529  0.81423  0.81224 0.81120 0.81268  0.81241  0.81352  0.81364  0.81482  0.81739   
 百日圆  7.9681   8.1083   8.0567  8.0038   7.9733   7.9047  7.7408  7.6487   8.0409   8.2213   8.1261   8.1736   8.2999        
  欧元   8.1938   8.1497   7.8565  7.7785   7.9210   8.0715  8.2703  8.3369   8.3312   8.1178   8.3347   8.6018   8.7809        
  英镑  10.1356  10.2057   9.9580  9.8597   9.8199  10.0430 10.0634  9.9833   9.9521   9.7736   9.8683  10.0239  10.0609   
  澳元   6.5034   6.5846   6.6380  6.5042   6.2934   6.2889  6.5078  6.6504   6.7541   6.5418   6.4038   6.3033
  加元   6.3959   6.4754   6.3802  6.2314   6.1458   6.2463  6.3336  6.3523   6.3150   6.2194   6.1822   6.1332  
 林吉特  0.48535  0.48604  0.49117 0.50090  0.50289  0.49099 0.48654 0.48228  0.48007  0.49447  0.49904  0.49754  0.49101   
  卢布   4.9520   4.9639   5.0339  5.1289   5.1825   4.8841  4.6838  4.6483   4.7300   4.9912   4.9686   4.8599   4.8668      

  注:1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com.cn). 
     2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2010年为基期, 
       名义有效汇率及实际有效汇率都为100. 
     3.有效汇率是一种加权平均汇率,通常以对外贸易比重为权数.在具体的实证过程中,有 
       效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率.名义有效汇率等于其货币与所有贸易 
       伙伴国货币双边名义汇率的加权平均数,如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响, 
       就可以得到实际有效汇率.(完) 
 
  --整理 李文科; 审校 黄凯

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