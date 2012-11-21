《中国人民币有效汇率变动情况表》--11月21日

汽车产业：美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透北京11月21日电---以下为路透为您整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)最新公布数据称,2012年10月人民币实际有效汇率指数 为107.9,较8月环比略涨0.42%,10月人民币名义有效汇率环比升0.65%. [ID:nSB2109677] **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 2012年10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 名义有效汇率 105.67 104.99 105.79 106.28 106.49 106.06 105.14 104.97 104.14 105.17 104.79 103.50 102.73 实际有效汇率 107.9 107.45 108.29 108.67 108.65 108.71 108.07 108.37 107.99 109.4 107.77 106.14 105.53 **中国外汇交易中心人民币兑各币种中间价月平均汇率** 2012年10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 美元 6.3144 6.3395 6.3404 6.3235 6.3178 6.3062 6.2966 6.3081 6.3000 6.3168 6.3281 6.3408 6.3566 港元 0.81464 0.81754 0.81748 0.81529 0.81423 0.81224 0.81120 0.81268 0.81241 0.81352 0.81364 0.81482 0.81739 百日圆 7.9681 8.1083 8.0567 8.0038 7.9733 7.9047 7.7408 7.6487 8.0409 8.2213 8.1261 8.1736 8.2999 欧元 8.1938 8.1497 7.8565 7.7785 7.9210 8.0715 8.2703 8.3369 8.3312 8.1178 8.3347 8.6018 8.7809 英镑 10.1356 10.2057 9.9580 9.8597 9.8199 10.0430 10.0634 9.9833 9.9521 9.7736 9.8683 10.0239 10.0609 澳元 6.5034 6.5846 6.6380 6.5042 6.2934 6.2889 6.5078 6.6504 6.7541 6.5418 6.4038 6.3033 加元 6.3959 6.4754 6.3802 6.2314 6.1458 6.2463 6.3336 6.3523 6.3150 6.2194 6.1822 6.1332 林吉特 0.48535 0.48604 0.49117 0.50090 0.50289 0.49099 0.48654 0.48228 0.48007 0.49447 0.49904 0.49754 0.49101 卢布 4.9520 4.9639 5.0339 5.1289 5.1825 4.8841 4.6838 4.6483 4.7300 4.9912 4.9686 4.8599 4.8668 注:1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com.cn). 2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2010年为基期, 名义有效汇率及实际有效汇率都为100. 3.有效汇率是一种加权平均汇率,通常以对外贸易比重为权数.在具体的实证过程中,有 效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率.名义有效汇率等于其货币与所有贸易 伙伴国货币双边名义汇率的加权平均数,如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响, 就可以得到实际有效汇率.(完) --整理 李文科; 审校 黄凯
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透2月27日 - 金价周一持于上一交易日触及的三个半月高位附近，投资者等待进一步了解美国总统特朗普的经济政策。 0034 GMT，现货金 基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。 美国期金 也持平于每盎司1,257.70美元。 投资者等待特朗普周二将在国会发表的政策讲话，预计会包括税改计划的一些线索。 美国1月新屋销售增幅不及预期，可能是受加利福尼亚州洪涝影响。 但数据仍显示，尽管房价和抵押贷款利率攀升，楼市不断增强的大趋势并 未改变。 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触 及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。 亚洲市场黄金需求依然疲软，政治担忧和美元疲软推动金价反弹，促 使买家保持观望。 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 本月持
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。