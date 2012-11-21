《中国经济分析》银行对企业债务水平攀升视而不见,盲目放贷或埋隐患

* 中国公司出现获利降低同时负债升高的情况

* 产能过剩的行业依赖贷款来维系生存

* 中国企业的债务与GDP之比接近红线

* 银行业否认对负债沉重企业进行贷款展期

记者 Kelvin Soh/Gabriel Wildau; 编译 石冠兰/梁睿雪/侯向明

路透北京/上海11月21日电---全球第三大太阳能板制造商--中国英利绿色能源(YGE.N)正在苦苦应对亏损增大、产品价格暴跌以及股价跳水的局面,处境每况愈下.

然而,尽管政府指示要控制贷款,中国银行业却仍向这家纽约上市公司提供低于市场利率水平的贷款.根据英利2011年度财报,该公司的短期未偿债务自2009年水平几乎增至三倍,达到82亿元人民币(13亿美元).

"有时候你不得不惊异于某笔贷款为什么会放出,"Mirae资产管理公司的中国银行业研究主管Stanley Li指出."许多中资银行的一个问题是,我们不是很理解他们的放贷操作."

中国很多公司都靠银行来维系,英利只是其中之一.这样的支撑是在中国经济和金融系统也面临压力的情况下提供的,从而引发了坏账激增会将中国银行业者推向违约的忧虑.

"银行喜欢向我们提供贷款,"英利的首席财务官李宗炜在一次访谈中表示."他们感觉一旦行业出现整合的话,我们是潜在赢家."

这样的感觉可能会回来困扰银行.

一份路透新闻对40家中国债务水平最高的公司分析显示,在中国政府表示希望扶植的行业中,债务攀升与获利下滑相伴而生.这些公司多来自产能过剩的领域,比如风力涡轮机制造商金风科技(002202.SZ)和中远航运(600428.SS).

据企业和汤森路透数据显示,这些企业2011年营业利润平均下跌15%,债务水平则增加了15%.

中国坏账成长情况图表,请点选:(link.reuters.com/hyd53t)

中国高负债公司增加贷款图表,请点选:(link.reuters.com/xyh53t)

中国大型银行否认为财务欠佳的企业提供新贷款,银行高层称风险受到控制.中国金融监管当局也驳斥了这种忧虑,称资产质量稳定.

"现在银行的盈利情况整体上是不错的,"中国银监会主席尚福林表示."有条件多提一点贷款损失准备金,然后冲销一部分坏帐,防止风险积聚和后延."

但10月末公布的中资银行财报则显示出另一番图景,越来越多迹象显示坏账增加,获利增长放缓.中国最大几家银行的获利增长预料都将跌至首次公开发行(IPO)以来最疲软水平.

咨询机构龙洲经讯(GaveKal-Draganomics)称,企业整体债务水平与国内生产总值(GDP)之比到年底将从2011年末的108%上升到122%.这个水平要高于大多数发展中大国,例如巴西和印度,也超过了经济合作暨发展组织(OECD)定义的风险水准,即90%.

**问题累计**

中国人民银行称,该国银行业不良贷款率仅为0.9%.

但这个数据引发了许多质疑.

高盛(GS.N)在研究报告中测算,实际不良贷款率是官方数据的六倍有多.据高盛表示,这个数字已经比大部分投资者都要乐观了,其他投资者预期不良贷款率至少在10%.

向不赚钱的企业提供贷款的压力主要来自政府.在中国经济连续七个季度放缓的背景下,政府希望防止产业崩溃.

"如果你在某个省负责一家银行的营运,而省长要你展期一笔贷款,你就会这么做,即使这不符合商业考量,"法国巴黎投资(BNP Paribas Investment Partners)亚太股市主管邝乐天(Arthur Kwong)说.

中国政府希望银行能继续放贷,因其担心一旦信贷枯竭,企业可能被迫以低于成本的价格抛售库存,这样一来,有可能进一步推低商品价格,进而威胁到较强公司的偿付能力.

"如果商业银行停止债务展期,所有人都将遇到麻烦,进而引发连锁反应,并导致系统风险,"汇丰控股(HSBC)中国研究主管Zhang Zhiming说.

**资产负债表困境**

中国第二大风力涡轮机制造商--新疆金风科技去年的营业利润较2010年大幅减少62%,但同期新增银行贷款却增长了两倍多,达到逾110亿元人民币.

中国许多大型企业都上演了此番情景,而且其中很多是国有企业,所属行业也是国家想要开发的一些行业.

中海发展(600026.SS)2011年营业利润同比减少了三分之一,但负债增长了55%.

全球第三大铝生产商--中国铝业(601600.SS)业绩则自一年前的获利衰落至营业亏损.

但这并未阻止其去获得新贷款.

包括中国建设银行(601939.SS)在内的各银行继续大肆放贷.据中国铝业年报显示,该公司2011年新增了250亿元人民币的银行贷款.

中国建行拒绝对特定客户的贷款情况置评.

"这种现象的主要动力不是经济,"麦格理亚洲策略主管Emil Wolter说.

"由于许多这些企业基本上没有利润,也没有直接的获利前景存在,所以作为一家银行,就不应该向这些企业提供更多资金来助其进一步扩张.这么做不太合理."(完)