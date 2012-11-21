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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 11:12 BJT

〔东京美债〕10年期公债价格持稳,关注财政悬崖协商进展

路透新加坡11月21日电---美国10年期公债周三在亚洲市场未能收复失地,上日受美国议员将达成协议以避免财政悬崖的乐观情绪影响,美债回落.

10年美债US10YT=RR价格持稳,收益率(殖利率)报约1.668%.该收益率上周五一度触及两个月低位1.556%,但此后走升.

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