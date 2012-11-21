〔中国货币市场〕隔夜利率小涨七天走低,供求仍显平稳关注财政存款投放

港报社评：敌视传媒对着干，强如总统也吃亏--信报2月27日

在一个三权分立的社会，根据宪法拥有新闻自由的传媒被称作「第四权」。美国总统理论上是公权力无出其右的决策者，权力之大甚至足以影响整个地球的格局，可是当一位美国总统决定跟第四权的传媒展开誓不两立的决战，究竟谁会处于上风？看情况，入主白宫才一个多月的特朗普锐意要跟主流传媒对着干，双方关系恶劣到互相敌视、不瞅不睬。