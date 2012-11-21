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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 11:38 BJT

〔中国货币市场〕隔夜利率小涨七天走低,供求仍显平稳关注财政存款投放

路透上海11月21日电---中国银行间资金市场周三早盘隔夜回购加权利率CN1DRP=CFXS小涨,七天期则在大量稍低价格供给压制下,吞没开盘一度所获涨幅,并跌落逾10个基点(bp).

交易员表示,总体来说,目前资金供求仍较为平衡,机构对七天品种定位仍围绕在公开市场同期逆回购利率上下.若未来公开市场操作没有大的变化,下一步主要关注财政存款的投放时间和规模.

华北一银行交易员称,早盘资金供给并未发生明显变化.仅七天期品种以3.40%小幅高开并成交多笔后,被大量3.20%附近的供给盘打压,加权利率随后下行.

华南一银行交易员补充说,目前来看,除需要看公开市场操作力度外,可能导致流动性吃紧的因素并不多.而且月末前财政存款有望陆续投放,"看这个投放时间和进度了."

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:26 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3118 2.2543 +5.75

七天CN7DRP=CFXS 3.2027 3.3464 -14.37

14天CN14DRP=CFXS 3.4674 3.4448 +2.26

===============================================================(完)

--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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