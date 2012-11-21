〔中国外汇〕供求基本平衡,资本流入压力并未明显增加--外管局(更新版)

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* 中国外管局:国内外汇供求基本平衡

* 10月数据不支持跨境资本流入压力增加的判断

* 近期市场情绪转换导致人民币走势偏强

* 未来国内资本主动输出规模将不断扩大

路透北京11月21日电---针对10月底以来境内人民币兑美元交易价连续涨停状况,中国外管局称,国内外汇供求仍基本平衡,人民币预期基本稳定,跨境资本流入压力并未明显增加,而未来国内资本主动输出规模将不断扩大.

周三刊登在中国外管局网站上的新闻稿称,由于国际国内因素的共同作用,尤其是近期市场情绪由前期对中国经济和货币前景的过于悲观转向乐观,导致人民币汇率走势偏强,而外汇形势未发生根本性变化.

"10月份的统计数据尚不支持当前我国跨境资本流入压力显着增加的判断."新闻稿称.

新闻稿并提到,对于市场情绪变化对未来外汇供求关系的影响,中国将继续密切观察.

数据显示,10月银行代客售汇降幅大于结汇降幅导致净结汇增加,结售汇顺差环比小幅增加15亿美元,但10月份远期结售汇仍为逆差.且同月境内银行代客涉外收付逆差53亿美元,连续两个月小幅流出.[ID:nSB2109603]

人民币汇率走势看,境内外即期人民币汇率差价进一步收窄,半年以上远期美元对人民币汇率延续升水(即未来人民币汇率贬值).

人民币兑美元CNY=CFXS自9月起升值呈加速势头,从10月底至上周四连续13个交易日盘中触及涨停.周三盘中人民币兑美元即期报6.2310,较7月末低点升值约2.7%.

**资本主动输出**

外管局表示,总体看中国国际收支有望继续保持基本平衡,跨境资本有进有出、双向流动,而未来国内资本主动输出的规模将不断扩大.

"在'走出去'等推动资本有序流出的政策引导下,未来国内资本主动输出的规模将不断扩大."新闻稿称.

上周结束的中共十八大在报告称,加快走出去步伐,增强企业国际化经营能力,培育一批世界水平的跨国公司.而在五年前中共十七大报告则这样表述,"支持企业在研发、生产、销售等方面展开国际化经营,加快培育我国的跨国公司和国际知名品牌."

此前公布的中国10月外汇占款净增216亿元,但大幅低于市场预期,显示在管理层推动的国际收支平衡政策已显现效果,外汇整体供需正趋向于平衡.[ID:nSB2104531]

外管局认为,国际金融市场环境逐步改善和中国经济实现平稳较快增长有利于吸引长期、稳定的资本流入,不过世界经济复苏、主权债务风险等不稳定、不确定因素,使市场情绪可能时好时坏并触发国际资本流动的短期波动.

外管局将加强对跨境资本异常流入流出的双向监测和管理,继续加快外汇市场发展,建立健全资本双向流动的国际收支自我调节机制.(完)

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