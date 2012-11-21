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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 11:46 BJT

〔中国新债〕证金公司下周一将发行30亿元短期融资券,期限三个月

路透上海11月21日电---中国证券金融股份有限公司周三公告称,将于下周一(26日)在银行间
债市簿记建档发行30亿元人民币短期融资券,期限三个月(90天).

  公告指出,本期短期融资券募集资金全部用于转融资业务.

  转融资业务是指证券金融公司将自有或者依法筹集的资金出借给证券公司,供其办理融资业务
的经营活动.

  具体条款如下:

  发行人   核定最高发行  拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日   上市日
           余额(亿元)      (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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 中国证券金融   30          30        3  11/26簿记建档 国泰君安证券   AAA       11/27    11/28 
 公司
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  中国证券金融股份有限公司是由上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责
任公司共同发起设立的证券类金融机构,致力于运用市场机制为融资融券业务提供转融通服务.(完)

  参看详情,请点选上海清算所网站(here)

  --发稿 边竞; 审校 张喜良

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