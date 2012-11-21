〔中国新债〕证金公司下周一将发行30亿元短期融资券,期限三个月

港报社评：入市高追风险大，上车要理性--经济日报2月27日
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。
路透上海11月21日电---中国证券金融股份有限公司周三公告称,将于下周一(26日)在银行间 债市簿记建档发行30亿元人民币短期融资券,期限三个月(90天). 公告指出,本期短期融资券募集资金全部用于转融资业务. 转融资业务是指证券金融公司将自有或者依法筹集的资金出借给证券公司,供其办理融资业务 的经营活动. 具体条款如下: 发行人 核定最高发行 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 余额(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 中国证券金融 30 30 3 11/26簿记建档 国泰君安证券 AAA 11/27 11/28 公司 ============================================================================================= 中国证券金融股份有限公司是由上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责 任公司共同发起设立的证券类金融机构,致力于运用市场机制为融资融券业务提供转融通服务.(完) 参看详情,请点选上海清算所网站(here) --发稿 边竞; 审校 张喜良
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。
抛储在即，多数投资者都在静等，市场心态较为谨慎，盘面也确实如此：郑棉主力合约从16000元/吨上方回落至15500元/吨的支撑位后，一直围绕该点位窄幅波动。然而，上周五，郑棉价格大幅攀升，主力合约最高上涨420元/吨，出乎很多人的意料。结合国内外棉花现货市场以及国内盘面情况，笔者认为，中长期国内棉花市场偏多，而抛储前不宜追高。
在一个三权分立的社会，根据宪法拥有新闻自由的传媒被称作「第四权」。美国总统理论上是公权力无出其右的决策者，权力之大甚至足以影响整个地球的格局，可是当一位美国总统决定跟第四权的传媒展开誓不两立的决战，究竟谁会处于上风？看情况，入主白宫才一个多月的特朗普锐意要跟主流传媒对着干，双方关系恶劣到互相敌视、不瞅不睬。