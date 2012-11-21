〔东京汇市〕日圆兑欧元触及六个月低位,受日央行宽松政策预期打压

港报社评：入市高追风险大，上车要理性--经济日报2月27日
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。
路透新加坡11月21日电---周三日圆兑欧元触及六个月低位.市场预期日本央行将被要求实行更为激进的货币宽松政策预期打压日圆.
日本10月出口连续第五个月同比下滑,因受到全球需求减弱与中日领土争端带来的压力,凸显出该国经济正步入温和衰退的观点.[ID:nSB2109375]
该数据也打压日圆.
欧元在EBS电子交易平台上一度升至105.07日圆,为5月初以来最高水准.最新报104.80日圆,较周二纽约尾盘上涨0.1%.(完)
--编译 田建华;审校 艾茂林
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。
抛储在即，多数投资者都在静等，市场心态较为谨慎，盘面也确实如此：郑棉主力合约从16000元/吨上方回落至15500元/吨的支撑位后，一直围绕该点位窄幅波动。然而，上周五，郑棉价格大幅攀升，主力合约最高上涨420元/吨，出乎很多人的意料。结合国内外棉花现货市场以及国内盘面情况，笔者认为，中长期国内棉花市场偏多，而抛储前不宜追高。
在一个三权分立的社会，根据宪法拥有新闻自由的传媒被称作「第四权」。美国总统理论上是公权力无出其右的决策者，权力之大甚至足以影响整个地球的格局，可是当一位美国总统决定跟第四权的传媒展开誓不两立的决战，究竟谁会处于上风？看情况，入主白宫才一个多月的特朗普锐意要跟主流传媒对着干，双方关系恶劣到互相敌视、不瞅不睬。