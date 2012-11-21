版本:
中国
货币新闻 | 2012年 11月 21日 星期三 11:52 BJT

〔东京汇市〕日圆兑欧元触及六个月低位,受日央行宽松政策预期打压

路透新加坡11月21日电---周三日圆兑欧元触及六个月低位.市场预期日本央行将被要求实行更为激进的货币宽松政策预期打压日圆.

日本10月出口连续第五个月同比下滑,因受到全球需求减弱与中日领土争端带来的压力,凸显出该国经济正步入温和衰退的观点.[ID:nSB2109375]

该数据也打压日圆.

欧元在EBS电子交易平台上一度升至105.07日圆,为5月初以来最高水准.最新报104.80日圆,较周二纽约尾盘上涨0.1%.(完)

--编译 田建华;审校 艾茂林

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐