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货币新闻 | 2012年 11月 21日 星期三 11:55 BJT

〔欧元区金融〕德财政部长称未就希腊问题达成一致,下周一将再开会

路透布鲁塞尔11月21日电---齐聚布鲁塞尔的欧元区财长周三结束有关对希腊下一批贷款拨付的讨论,但未达成一致意见,不过计划下周一再次开会.(完)

--编译 张若琪;审校 田建华

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