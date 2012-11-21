《热点透视》穆迪降评对法国来说是件好事

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briançon; 编译 于春红

路透伦敦11月20日电---法国总统奥朗德从不太可能成为朋友的机构那里获得了一点帮助.在标准普尔1月调降法国评级后,穆迪近日亦将法国所珍视的AAA级下调.市场对这一消息早有预料,法国10年期公债收益率(殖利率)仅上涨4个基点.由于评级有可能被进一步调降,法国承受着推进改革计划的压力.但奥朗德应欢迎穆迪这一评级声明,这将帮他使同胞相信法国还需要作出更多改革,而时间已不多了.

消息公布后,奥朗德领导下的社会党并不像前任萨科齐对遭标普调降时那样盛怒无比.目前法国执掌政权的这些人应不会对如下事实根据感到意外:经济缺乏竞争力和就业市场的僵化是长期问题,政府表示希望加以解决.在公开数据面前,调降评级显而易见.

奥朗德对法国经济问题做出了正确的诊断,即使有些晚.不过他并没有打消对两个问题的所有疑虑.第一个是时机,他仍以自己似乎可以决定的速度行事,似乎正在拒绝承认当前危机主导改革速率.第二个问题是他能否杜绝其改革带来的严重政治困难.法国民众仍不相信有必要进行重大调整.

而这正是穆迪降评可以帮忙的地方.奥朗德可以因应这一警告进行施教,即使法国或许难以避免融资成本的急剧上升.他必须解释,法国10年期公债收益率今年以来的下挫不是评级无关紧要的信号--自标普降评以来10年期收益率已自3.1%回落至2.1%.他必须把市场的厚道当作应对的机会,而非拖延的借口.(完)