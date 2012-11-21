〔中国货币市场〕隔夜利率小涨七天走低,供求仍显平稳关注财政存款投放(更新版)

港报社评：入市高追风险大，上车要理性--经济日报2月27日
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。
(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海11月21日电---中国银行间资金市场周三早盘隔夜回购加权利率CN1DRP=CFXS小涨,七天期则在大量稍低价格供给压制下,吞没开盘一度所获涨幅,并跌落逾10个基点(bp).
交易员表示,总体来说,目前资金供求仍较为平衡,机构对七天品种定位仍围绕在公开市场同期逆回购利率上下.若未来公开市场操作没有大的变化,下一步主要关注财政存款的投放时间和规模.
华北一银行交易员称,早盘资金供给并未发生明显变化.仅七天期品种以3.40%小幅高开并成交多笔后,被大量3.20%附近的供给盘打压,加权利率随后下行.
华南一银行交易员补充说,目前来看,除需要看公开市场操作力度外,可能导致流动性吃紧的因素并不多.而且月末前财政存款有望陆续投放,"看这个投放时间和进度了."
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
===============================================================
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3126 2.2543 +5.83
七天CN7DRP=CFXS 3.2035 3.3464 -14.29
14天CN14DRP=CFXS 3.4676 3.4448 +2.28
---------------------------------------------------------------
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.6100 2.3500 -0.91
七天<0#CN7DRPO=SS> 2.8950 2.6600 +23.50
14天<0#CN14DRPO=SS> 2.9550 2.8700 +8.50
---------------------------------------------------------------
回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.3300 2.2711 +5.89
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.2100 3.3700 -16.00
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.5000 3.4418 +5.82
---------------------------------------------------------------
Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.3042 2.2422 +6.20
七天SHICNYSWD= 3.1975 3.3425 -14.50
三个月SHICNY3MD= 3.7900 3.7893 +0.07
===============================================================(完)
--发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。
抛储在即，多数投资者都在静等，市场心态较为谨慎，盘面也确实如此：郑棉主力合约从16000元/吨上方回落至15500元/吨的支撑位后，一直围绕该点位窄幅波动。然而，上周五，郑棉价格大幅攀升，主力合约最高上涨420元/吨，出乎很多人的意料。结合国内外棉花现货市场以及国内盘面情况，笔者认为，中长期国内棉花市场偏多，而抛储前不宜追高。
在一个三权分立的社会，根据宪法拥有新闻自由的传媒被称作「第四权」。美国总统理论上是公权力无出其右的决策者，权力之大甚至足以影响整个地球的格局，可是当一位美国总统决定跟第四权的传媒展开誓不两立的决战，究竟谁会处于上风？看情况，入主白宫才一个多月的特朗普锐意要跟主流传媒对着干，双方关系恶劣到互相敌视、不瞅不睬。