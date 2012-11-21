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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 11:47 BJT

〔中国货币市场〕隔夜利率小涨七天走低,供求仍显平稳关注财政存款投放(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海11月21日电---中国银行间资金市场周三早盘隔夜回购加权利率CN1DRP=CFXS小涨,七天期则在大量稍低价格供给压制下,吞没开盘一度所获涨幅,并跌落逾10个基点(bp).

交易员表示,总体来说,目前资金供求仍较为平衡,机构对七天品种定位仍围绕在公开市场同期逆回购利率上下.若未来公开市场操作没有大的变化,下一步主要关注财政存款的投放时间和规模.

华北一银行交易员称,早盘资金供给并未发生明显变化.仅七天期品种以3.40%小幅高开并成交多笔后,被大量3.20%附近的供给盘打压,加权利率随后下行.

华南一银行交易员补充说,目前来看,除需要看公开市场操作力度外,可能导致流动性吃紧的因素并不多.而且月末前财政存款有望陆续投放,"看这个投放时间和进度了."

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3126 2.2543 +5.83

七天CN7DRP=CFXS 3.2035 3.3464 -14.29

14天CN14DRP=CFXS 3.4676 3.4448 +2.28

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.6100 2.3500 -0.91

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.8950 2.6600 +23.50

14天<0#CN14DRPO=SS> 2.9550 2.8700 +8.50

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.3300 2.2711 +5.89

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.2100 3.3700 -16.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.5000 3.4418 +5.82

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.3042 2.2422 +6.20

七天SHICNYSWD= 3.1975 3.3425 -14.50

三个月SHICNY3MD= 3.7900 3.7893 +0.07

===============================================================(完)

--发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯

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