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货币新闻 | 2012年 11月 21日 星期三 12:00 BJT

〔东京汇市〕欧元/美元下滑,欧元区财长未就希腊问题达成一致

路透新加坡11月21日电---欧元兑美元EUR=周三下滑,此前德国财政部长朔伊布勒称欧元区财长未就希腊问题达成一致,计划下周一再度举行会议.(完)

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