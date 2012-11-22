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货币新闻 | 2012年 11月 22日 星期四 10:12 BJT

〔中国公开市场〕七天和14天逆回购中标利率均继续持平--业内人士

路透上海11月22日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日进行的七天期逆回购操作,中标利率持平于3.35%;同时进行的14天期逆回购操作,中标利率亦继续持稳在3.45%.

央行公开市场今日将进行总额890亿元人民币的逆回购操作,其中七天期460亿元,14天期430亿元.据此计算,本周央行公开市场将净回笼240亿元.(完)

**央行公开市场相关报导[CN/MMTCN]

**公开市场回购及央票未到期表格[CN/MMTCN-CFACT]

--发稿 李宏薇/边竞; 审校 林高丽

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