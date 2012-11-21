纸媒寒流来袭,德国金融时报或面临关张

美国财政：特朗普预算计划不会削减社会福利支出--财长努钦
路透华盛顿2月26日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，美国总统特朗普首个预算计划将不会削减社会保障与医疗保险(Social Security and Medicare)等重大社会福利项目的支出。
(本文由路透中文网编译提供)
路透法兰克福11月20日电---全球报纸业遭遇寒流袭击，《德国金融时报》（FTD）可能沦为最新的牺牲品。
德国是欧洲最大的平面媒体市场，虽然许多发达国家的报纸因技术和人文等因素相继倒闭，德国市场却一直比较坚韧，但如今这种情况正发生改变。
欧债危机持续三年之久，导致德国经济增长放缓，这不仅令德国报纸广告收入受到冲击，还限制了消费者付费购买报纸的意愿，因这些报纸多数在网上都是免费的。
德国传媒公司贝塔斯曼（Bertelsmann）旗下的出版公司Gruner+Jahr（G+J）周三将召开董事会会议，届时预计会决定《德国金融时报》的命运，但该报员工中已很少有人怀疑决定的内容。
一位一直在该报工作的记者告诉路透，“编辑室中没有任何一个人认为该报还会继续运营下去。”
该报的另一位员工称大家的心情“十分沉痛”。
G+J发言人拒绝对此发表评论。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透华盛顿2月26日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，美国总统特朗普首个预算计划将不会削减社会保障与医疗保险(Social Security and Medicare)等重大社会福利项目的支出。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/27 意大利 标售中长期债券 2/28 德国 标售两年期公债 2/28 日本 标售两年期公债 3/1 德国 标售10年期联邦债券 3/2 英国 标售2022年到期、票息½%的公债 3/2 日本 标售三个月期贴现国库券 3/2 日本 标售10年期公债 3/2 西班牙 标售债券 3/2 法国
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。