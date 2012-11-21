纸媒寒流来袭,德国金融时报或面临关张

(本文由路透中文网编译提供)

路透法兰克福11月20日电---全球报纸业遭遇寒流袭击，《德国金融时报》（FTD）可能沦为最新的牺牲品。

德国是欧洲最大的平面媒体市场，虽然许多发达国家的报纸因技术和人文等因素相继倒闭，德国市场却一直比较坚韧，但如今这种情况正发生改变。

欧债危机持续三年之久，导致德国经济增长放缓，这不仅令德国报纸广告收入受到冲击，还限制了消费者付费购买报纸的意愿，因这些报纸多数在网上都是免费的。

德国传媒公司贝塔斯曼（Bertelsmann）旗下的出版公司Gruner+Jahr（G+J）周三将召开董事会会议，届时预计会决定《德国金融时报》的命运，但该报员工中已很少有人怀疑决定的内容。

一位一直在该报工作的记者告诉路透，“编辑室中没有任何一个人认为该报还会继续运营下去。”

该报的另一位员工称大家的心情“十分沉痛”。

G+J发言人拒绝对此发表评论。（完）