〔中国汇市〕人民币早盘微跌无视中间价连续走升,美元买盘增加引关注

* 人民币早盘微跌,且盘中未触涨停

* 中间价连续第二天上扬

* 人民币强势短期或难改,但美元买盘显现

* 监管层鼓励民间持有外汇

路透北京11月21日电---人民币兑美元即期CNY=CFXS周三早盘微跌,且盘中未触涨停,无视中间价连续第二天走升.市场人士称,人民币强势短期不会改变,但市场情绪似有改善,美元买盘明显增多.

交易员称,人民币早盘延续昨日尾盘走势,虽然中间价的确在升值方向,但上午客盘美元买盘较多,市场情绪似乎在出现分化,不过还未出现明显的趋势性势头.

"上午这一段购汇盘比较多,感觉美元流动性很好,结汇方面还要看下午的情况,...如果大家行为出现分散,而不是像之前一样一边倒,市场就会平衡一点,"上海一大型银行交易员称.

北京时间11:59,人民币兑美元即期报6.2334元,盘中高位为6.2281元,未及1%波幅区间上限6.2279元,上日收报6.2326元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.2908元,上日中间价为6.2926元.

上海一股份制银行交易员称,目前的位置比较敏感,市场各方的想法比较杂,虽然人民币短期内强势不会改变,但交易价与中间价的价差逐步缩小是可能的.

上述大型银行交易员亦称,最近人民币交易价持续涨停,市场会有一个适应过程,如果觉得短时间内升值的可能性不大,那么购汇需求就会被激发出来,而结汇的客户亦会"再等等看看".

他并称,外管局最近的表态提到鼓励资本双向流动,并鼓励走出去投资,意在引导民间持有外汇.

针对10月底以来境内人民币兑美元交易价连续涨停状况,中国外管局称,国内外汇供求仍基本平衡,人民币预期基本稳定,跨境资本流入压力并未明显增加,而未来国内资本主动输出规模将不断扩大.[ID:nSB2109807]

人民币兑美元即期昨日收高,盘中一度长时间钉牢涨停位,但午盘尾段在中资大行报价带领下回落.人民币自7月底逆转此前贬值走势以来已累计升值逾2.6%,而9月之后人民币升值更是呈加速势头.

国际清算银行(BIS)最新公布数据称,2012年10月人民币实际有效汇率指数为107.9,较8月环比略涨0.42%,10月人民币名义有效汇率环比升0.65%.[ID:nSB2109677]

东京汇市欧元兑美元EUR=周三下滑,此前德国财政部长朔伊布勒称欧元区财长未就希腊问题达成一致,计划下周一再度举行会议.[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3340/80,上日尾盘为6.3290.

北京时间12:08,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2330/70元,上一交易日尾盘报6.2335元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科; 审校 张喜良

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