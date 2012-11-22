〔中国数据〕11月制造业PMI初值为50.4,逾一年来重返荣枯线上方--汇丰

路透北京11月22日电---汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的11月初值数据跳升至50.4,创13个月最高位,此前已经连续一年在荣枯线50下方徘徊.上月终值为49.5.

这传递出中国经济企稳回暖的更多讯号.Markit提供的新闻稿并显示,11月产出分项指数初值亦创下13个月新高,从上月终值48.2跳升到51.3.

此外,新出口订单指数也大幅攀升至24个月最高位.

欲览汇丰中国制造业PMI图表,请点击(link.reuters.com/fer24t)

是次PMI预览数据样本采集自11月12-20日之间,终值定于12月3日发布.

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%,先期分析制作而成.为反映每月经济运行的趋势,PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响.(完)