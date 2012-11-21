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货币新闻 | 2012年 11月 21日 星期三 17:44 BJT

〔表格〕英国10月公共部门净借款为65.03亿英镑,高于市场预估

路透伦敦11月21日电---英国国家统计局周三公布,10月政府收支数据如下:

* 10月公共部门净借款为65.03亿英镑(预估为净借款40亿英镑),上年同期为净借款38.19亿英镑

* 10月公共部门收支盈余为146.77亿英镑,上年同期为盈余155.15亿英镑

详细数据如下(单位为10亿英镑,除特别说明外正数表示短差,负数表示盈余):

2012年10月 2012年4/10月 2011年4/10月

公共部门净借款(PSNB) 6.503 33.305 51.368

公共部门收支短差(PSNCR) -14.677 -89.346 -28.190

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--编译 艾茂林;审校 田建华

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