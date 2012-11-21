〔表格〕英国10月公共部门净借款为65.03亿英镑,高于市场预估

国泰君安期货：大连焦炭期货市场情绪回暖，建议空单离场观望
近期，焦炭期货走势较为强劲，1705合约站稳1600元/吨的重要关口。从现货市场来看，上游进口焦煤价格出现企稳迹象，下游钢材市场表现良好，终端好转带动钢厂对燃料的采购积极性。
路透伦敦11月21日电---英国国家统计局周三公布,10月政府收支数据如下:
* 10月公共部门净借款为65.03亿英镑(预估为净借款40亿英镑),上年同期为净借款38.19亿英镑
* 10月公共部门收支盈余为146.77亿英镑,上年同期为盈余155.15亿英镑
详细数据如下(单位为10亿英镑,除特别说明外正数表示短差,负数表示盈余):
2012年10月 2012年4/10月 2011年4/10月
公共部门净借款(PSNB) 6.503 33.305 51.368
公共部门收支短差(PSNCR) -14.677 -89.346 -28.190
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--编译 艾茂林;审校 田建华
近期，焦炭期货走势较为强劲，1705合约站稳1600元/吨的重要关口。从现货市场来看，上游进口焦煤价格出现企稳迹象，下游钢材市场表现良好，终端好转带动钢厂对燃料的采购积极性。
0034 GMT，现货金基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。
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