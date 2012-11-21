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货币新闻 | 2012年 11月 21日 星期三 17:46 BJT

〔英国央行〕央行委员在QE效果及进一步放松政策上有歧见--会议记录

路透伦敦11月21日电---英国央行周三公布的11月7-8日会议记录显示,在资产购买的确切效果以及进一步放松货币政策的理由方面,英国央行决策者意见不一.

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