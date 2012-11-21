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货币新闻 | 2012年 11月 21日 星期三 12:46 BJT

〔全球金属〕1-8月铜供应缺口为52.2万吨,上年同期为7.7万吨--ICSG

路透新加坡11月21日电---国际铜业研究组织(ICSG)周三称,1-8月全球精炼铜供给缺口为52.2万吨,上年同期为7.7万吨.

ICSG在声明中称,今年前八个月,全球精炼铜产量为1,314万吨,精炼铜需求为1,366.2万吨.(完)

--编译 程琳;审校 王兴亚

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