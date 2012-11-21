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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 13:23 BJT

〔亚洲能源〕中国买家对部分澳洲煤炭船货发生违约--交易商

路透上海11月21日电---两名交易商周三表示,亚洲地区煤炭价格小幅下跌以及国内需求疲弱,导致全球最大的煤炭进口国--中国的交易商在最近数周已对至少三船澳洲海岬型船货发生违约.

"在接近交割期时,价格下跌了每吨2-3美元.港口和电厂库存很高,其中有些已感到担心."一名消息人士称.他不愿具名,因未获授权对媒体发言.(完)

--编译 徐文焰;审校 于春红

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