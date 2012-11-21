〔中国债市动态〕利率债走弱,多日暖势后机构获利了结需求逐步显现

港报社评：入市高追风险大，上车要理性--经济日报2月27日
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。
路透上海11月21日电---中国银行间债市周三早盘利率债收益率小幅上扬,其中中长端表现更甚.交易员称,机构对海外环境的预期不断调整,加之现券市场此前连续数个交易日走暖后,部分资金的获利了结需求逐步显现.
交易人士并指出,稍早招标的五年期国债中标收益一般,亦体现出二级市场上机构的做多动能不足.
"之前(收益率)下来一波了,出来止盈很正常."华南一券商交易员称.
对于未来利率债走势,有交易员提到,此前支撑现券向好的外资买盘,自昨日起稍显回流迹象,如果这样的情况持续,预期将压制利率债未来表现.
中国财政部周三续发今年第14期五年固息国债,中标收益率贴近二级市场,不过需求情况稍弱于此前预期,或因该期限国债收益水平一般,机构交易户参与力度有限.[ID:nSB2109447][CNY/CN]
剩余期限约9.76年的固息国债120015券最新报价对应收益率CN120015=CFXM为3.5198%/3.5070%,上日尾盘为3.5100%/3.4988%.
--发稿 徐永/康熙泽; 审校 曾祥进
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。
抛储在即，多数投资者都在静等，市场心态较为谨慎，盘面也确实如此：郑棉主力合约从16000元/吨上方回落至15500元/吨的支撑位后，一直围绕该点位窄幅波动。然而，上周五，郑棉价格大幅攀升，主力合约最高上涨420元/吨，出乎很多人的意料。结合国内外棉花现货市场以及国内盘面情况，笔者认为，中长期国内棉花市场偏多，而抛储前不宜追高。
在一个三权分立的社会，根据宪法拥有新闻自由的传媒被称作「第四权」。美国总统理论上是公权力无出其右的决策者，权力之大甚至足以影响整个地球的格局，可是当一位美国总统决定跟第四权的传媒展开誓不两立的决战，究竟谁会处于上风？看情况，入主白宫才一个多月的特朗普锐意要跟主流传媒对着干，双方关系恶劣到互相敌视、不瞅不睬。