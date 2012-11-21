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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 13:23 BJT

〔中国债市动态〕利率债走弱,多日暖势后机构获利了结需求逐步显现

路透上海11月21日电---中国银行间债市周三早盘利率债收益率小幅上扬,其中中长端表现更甚.交易员称,机构对海外环境的预期不断调整,加之现券市场此前连续数个交易日走暖后,部分资金的获利了结需求逐步显现.

交易人士并指出,稍早招标的五年期国债中标收益一般,亦体现出二级市场上机构的做多动能不足.

"之前(收益率)下来一波了,出来止盈很正常."华南一券商交易员称.

对于未来利率债走势,有交易员提到,此前支撑现券向好的外资买盘,自昨日起稍显回流迹象,如果这样的情况持续,预期将压制利率债未来表现.

中国财政部周三续发今年第14期五年固息国债,中标收益率贴近二级市场,不过需求情况稍弱于此前预期,或因该期限国债收益水平一般,机构交易户参与力度有限.[ID:nSB2109447][CNY/CN]

剩余期限约9.76年的固息国债120015券最新报价对应收益率CN120015=CFXM为3.5198%/3.5070%,上日尾盘为3.5100%/3.4988%.

--发稿 徐永/康熙泽; 审校 曾祥进

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