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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 13:19 BJT

〔东京汇市〕欧元因希腊援助协议未能达成而走低,日圆全线下挫

* 希腊援助协议仍未达成,让市场感到失望

* 日圆承压,因市场猜测日本央行将放宽货币政策

* 相对强弱指标显示,美元兑日圆处于超买区间

* 安倍晋三的"魔法效应"可能因美国感恩节假期而消散--分析师

路透东京11月21日电---欧元周三下跌,因国际贷款人未能达成希腊援助协议,同时日圆兑美元跌至七个半月低位,受累于市场猜测日本央行将祭出更多货币宽松举措.

经过连续近12个小时的谈判,交易商原本冀望此次谈判能够达成向希腊发放援助金的协议,但欧元区财长结束有关向希腊发放下一笔贷款的讨论时,没有达成协议.

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