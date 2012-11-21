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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 13:25 BJT

〔国际油市〕布兰特原油守在110美元附近,受助于中东动荡与供应疑虑

路透新加坡11月21日电---布兰特原油期货周三在每桶110美元附近持稳.尽管隔夜举行了停火谈判,但市场仍担心巴勒斯坦与以色列之间的冲突恐导致中东地区供应中断,因而扶助油价在今日盘初攀升.

不过美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克警告称,若不能解决预算危机,可能令美国经济陷入衰退.由此引发的需求担忧令油价有所回落.

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