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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 13:43 BJT

〔标题新闻〕韩国10月原油进口按年降2%至8,120万桶,按计划恢复伊朗原油进口--KNOC数据

注:KNOC为韩国国家石油公司Korea National Oil Corp的缩写.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4N09114D]

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