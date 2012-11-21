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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 13:34 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑美元下滑,兑日圆则接近七个月高位

路透悉尼/惠灵顿11月21日电---澳元和新西兰元兑全线走强的美元周三均下滑,此前欧元区官员未能就希腊问题达成一致,但两币种兑日圆均盘旋在七个月高位附近.

澳元兑美元AUD=D4从早盘的1.0384跌至1.0352美元,此前欧元区财长有关对希腊下一批贷款拨付的讨论未达成一致意见.[ID:nSB2109843]

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