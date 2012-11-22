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货币新闻 | 2012年 11月 22日 星期四 12:32 BJT

〔广州车展〕日产称到2015年将通过中国品牌生产零碳排放汽车--高层

路透中国广州11月22日电---日本日产汽车(7201.T)高管周四表示,公司到2015年将通过其中国品牌开始生产首款电动汽车.

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