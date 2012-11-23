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货币新闻 | 2012年 11月 23日 星期五 12:19 BJT

〔广州车展〕日产汽车预计11月中国销量同比下降约25%--高层

日产汽车之前计划今年中国销量达到100万辆,但中日两国9月中旬爆发领土争端后,中国消费者开始抵制日本汽车.日产因此下调了销售目标.

Hideki Kimata表示,明年设定相同的销售目标也很困难.

日本汽车厂商上月在中国市场的销量较去年同期重挫逾40%,并且从9月起销量下降的速度开始加快.

截至10月底,日本汽车厂商在中国乘用车市场的份额跌至17%,8月底时曾在19%.

日系三大车厂中,日产在中国市场的业务比重最高,占到该公司汽车销量的27%.(完)

--编译 洪曦;审校 艾茂林/王洋

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