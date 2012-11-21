〔欧洲经济〕德意志银行联席执行长Anshu Jain称欧元区仍将完好无损

美国财政：特朗普预算计划不会削减社会福利支出--财长努钦
路透华盛顿2月26日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，美国总统特朗普首个预算计划将不会削减社会保障与医疗保险(Social Security and Medicare)等重大社会福利项目的支出。
路透迪拜11月20日电---德意志银行(DBKGn.DE)联席执行长Anshu Jain周三表示,欧元区将不会分裂.
Jain在迪拜发表讲话称,"根本上而言,我们相信欧元区仍将完好无损."
"体现二线国家违约或离开欧元区的市场隐含波动率已下降,"Jain补充道.
随着欧元区债务危机的展开,希腊等欧元区国家退出该地区的担忧一直困扰市场和政界.
Jain还表示,银行倒闭不是由"业务失误"所致,而是因为缺乏资金或流动性.其并提醒不要过度监管.
"虽然监管是可以理解且可取的,但过度监管恐将带来意想不到的后果.例如信贷供应可能减少."(完)
--编译 王翔琼;审校 石冠兰
路透华盛顿2月26日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，美国总统特朗普首个预算计划将不会削减社会保障与医疗保险(Social Security and Medicare)等重大社会福利项目的支出。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/27 意大利 标售中长期债券 2/28 德国 标售两年期公债 2/28 日本 标售两年期公债 3/1 德国 标售10年期联邦债券 3/2 英国 标售2022年到期、票息½%的公债 3/2 日本 标售三个月期贴现国库券 3/2 日本 标售10年期公债 3/2 西班牙 标售债券 3/2 法国
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。