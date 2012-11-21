〔欧洲经济〕德意志银行联席执行长Anshu Jain称欧元区仍将完好无损

路透迪拜11月20日电---德意志银行(DBKGn.DE)联席执行长Anshu Jain周三表示,欧元区将不会分裂.

Jain在迪拜发表讲话称,"根本上而言,我们相信欧元区仍将完好无损."

"体现二线国家违约或离开欧元区的市场隐含波动率已下降,"Jain补充道.

随着欧元区债务危机的展开,希腊等欧元区国家退出该地区的担忧一直困扰市场和政界.

Jain还表示,银行倒闭不是由"业务失误"所致,而是因为缺乏资金或流动性.其并提醒不要过度监管.

"虽然监管是可以理解且可取的,但过度监管恐将带来意想不到的后果.例如信贷供应可能减少."(完)