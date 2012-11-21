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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 14:21 BJT

〔韩国股市〕回吐盘中涨幅收低,希腊问题未达成协议令市场承压

路透首尔11月21日电---韩国股市周三回吐日内稍早涨势收低.国际贷款方未能在会议上就拨付下一笔对希腊贷款达成一致,令市场承压.[ID:nSB2109843]

三星电子(005930.KS)攀升1.5%,为连续第三日上涨.

韩国股市.KS11收低0.32%,至1,884.04点,终结此前两日涨势.(完)

--编译 丁琦;审校 张若琪

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