〔表格〕LME金属库存最新变化--11月21日

国泰君安期货：大连焦炭期货市场情绪回暖，建议空单离场观望

近期，焦炭期货走势较为强劲，1705合约站稳1600元/吨的重要关口。从现货市场来看，上游进口焦煤价格出现企稳迹象，下游钢材市场表现良好，终端好转带动钢厂对燃料的采购积极性。