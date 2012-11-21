〔表格〕LME金属库存最新变化--11月21日

国泰君安期货：大连焦炭期货市场情绪回暖，建议空单离场观望
近期，焦炭期货走势较为强劲，1705合约站稳1600元/吨的重要关口。从现货市场来看，上游进口焦煤价格出现企稳迹象，下游钢材市场表现良好，终端好转带动钢厂对燃料的采购积极性。
路透伦敦11月21日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
品种 最新库存 变动
铜 253,875 +175
锡 11,530 持平
铅 361,625 +25,200
锌 1,174,250 -2,825
铝 5,166,500 -6,000
镍 133,578 -336
铝合金 88,120 -20
NASAAC 146,740 持平
*NASAAC为北美特种铝合金(完)
--编译 蔡美珍;审校 艾茂林
LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布
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铜 .MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 .MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>
铝 .MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 .MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>
锌 .MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 .MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>
镍 .MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA .MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>
近期，焦炭期货走势较为强劲，1705合约站稳1600元/吨的重要关口。从现货市场来看，上游进口焦煤价格出现企稳迹象，下游钢材市场表现良好，终端好转带动钢厂对燃料的采购积极性。
0034 GMT，现货金基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 2/28 沪 大千生态 732955 2,175 *15.26 *22.97 德邦证券 3/2 2/28 深 道道全 002852 2,500 *47.30 *22.99 中信建投 3/2 3/1 沪 康隆达 732665 2,500 -- -- 中信建投 3/3 3/1 沪 拉芳家化 732630 4,360 -- -- 广发证券 3/3 3/1 深 光库科技 300620 2,200 -- -- 安信证