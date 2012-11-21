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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 14:38 BJT

〔标题新闻〕西澳大利亚州或给予磁铁矿生产商税负减免,以鼓励近期停顿的矿业项目重启--官员

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4N09114M]

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