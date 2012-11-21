〔中国股市〕沪综指收升逾1%,权重股反弹助大盘脱离近46个月低点

港报社评：入市高追风险大，上车要理性--经济日报2月27日
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。
路透上海11月21日电---中国股市沪综指周三收升逾1%,创下近三周来最大单日涨幅.分析师指出,早盘股指继续顺势下滑,午后曾再度跌破2,000点,创近46个月盘中新低;但多头顽强抵抗,拉高金融地产等部分权重股,再次令大盘轻松重返2,000点.
沪综指.SSEC收报2,030.319点,涨21.396点,或1.07%,但盘中最低至1,995.174点,是2009年2月2日以来的新低.上海A股今日成交396亿元人民币,较上日的逾四年新低纪录333亿元上升.上证金融地产行业指数.SSEFN收升1.71%.
"虽然整体人气不高,但多头并未放弃.不过即使这样拉一下,也没感觉信心有多少恢复,主要问题还是量能不足."华泰证券分析师周林指出.
他表示,目前多数投资者对反弹高度仍没信心,若要改变这种局面,需要大盘持续放量.
沪深300指数.CSI300收盘涨1.39%,报2,194.896点.沪深300指数12月合约CIFZ2尾盘报2,196.8点,涨1.18%,成交量为694,522手.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。
抛储在即，多数投资者都在静等，市场心态较为谨慎，盘面也确实如此：郑棉主力合约从16000元/吨上方回落至15500元/吨的支撑位后，一直围绕该点位窄幅波动。然而，上周五，郑棉价格大幅攀升，主力合约最高上涨420元/吨，出乎很多人的意料。结合国内外棉花现货市场以及国内盘面情况，笔者认为，中长期国内棉花市场偏多，而抛储前不宜追高。
在一个三权分立的社会，根据宪法拥有新闻自由的传媒被称作「第四权」。美国总统理论上是公权力无出其右的决策者，权力之大甚至足以影响整个地球的格局，可是当一位美国总统决定跟第四权的传媒展开誓不两立的决战，究竟谁会处于上风？看情况，入主白宫才一个多月的特朗普锐意要跟主流传媒对着干，双方关系恶劣到互相敌视、不瞅不睬。