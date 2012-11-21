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货币新闻 | 2012年 11月 21日 星期三 15:09 BJT

〔中国股市〕沪综指收升逾1%,权重股反弹助大盘脱离近46个月低点

路透上海11月21日电---中国股市沪综指周三收升逾1%,创下近三周来最大单日涨幅.分析师指出,早盘股指继续顺势下滑,午后曾再度跌破2,000点,创近46个月盘中新低;但多头顽强抵抗,拉高金融地产等部分权重股,再次令大盘轻松重返2,000点.

沪综指.SSEC收报2,030.319点,涨21.396点,或1.07%,但盘中最低至1,995.174点,是2009年2月2日以来的新低.上海A股今日成交396亿元人民币,较上日的逾四年新低纪录333亿元上升.上证金融地产行业指数.SSEFN收升1.71%.

"虽然整体人气不高,但多头并未放弃.不过即使这样拉一下,也没感觉信心有多少恢复,主要问题还是量能不足."华泰证券分析师周林指出.

他表示,目前多数投资者对反弹高度仍没信心,若要改变这种局面,需要大盘持续放量.

沪深300指数.CSI300收盘涨1.39%,报2,194.896点.沪深300指数12月合约CIFZ2尾盘报2,196.8点,涨1.18%,成交量为694,522手.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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