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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 14:54 BJT

〔日本债市〕公债价格微跌,因日圆趋弱提振股市

路透东京11月21日电---日本公债价格周三微跌,因日圆趋弱助力提振日股,令固定收益资产的魅力有所削弱.

但日债跌势有限,此前希腊的国际贷款人未能就如何将该国债务降至可持续水准从而获得金援达成协议.

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