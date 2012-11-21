〔东京汇市〕欧元因希腊援助协议未能达成而下挫,日圆全线走软

港报社评：入市高追风险大，上车要理性--经济日报2月27日
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。
* 希腊援助协议仍未达成,让市场感到失望
* 日圆承压,因市场猜测日本央行将放宽货币政策
* 相对强弱指标显示,美元兑日圆处于超买区间
* 安倍晋三的影响可能在美国感恩节之前消散--分析师
路透东京11月21日电---欧元周三下跌,因国际贷款人未能达成希腊援助协议,同时日圆兑美元跌至七个半月低位,受累于市场猜测日本央行将祭出更多货币宽松举措.
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。
抛储在即，多数投资者都在静等，市场心态较为谨慎，盘面也确实如此：郑棉主力合约从16000元/吨上方回落至15500元/吨的支撑位后，一直围绕该点位窄幅波动。然而，上周五，郑棉价格大幅攀升，主力合约最高上涨420元/吨，出乎很多人的意料。结合国内外棉花现货市场以及国内盘面情况，笔者认为，中长期国内棉花市场偏多，而抛储前不宜追高。
在一个三权分立的社会，根据宪法拥有新闻自由的传媒被称作「第四权」。美国总统理论上是公权力无出其右的决策者，权力之大甚至足以影响整个地球的格局，可是当一位美国总统决定跟第四权的传媒展开誓不两立的决战，究竟谁会处于上风？看情况，入主白宫才一个多月的特朗普锐意要跟主流传媒对着干，双方关系恶劣到互相敌视、不瞅不睬。