版本:
中国
债券 | 2012年 11月 21日 星期三 16:28 BJT

〔日本政经〕自民党竞选承诺2%的通胀率目标,并增加海防支出(更新版)

(新增细节)

路透东京11月21日电---日本反对党--自民党周三承诺,将编制追加预算案,并要求央行进一步放宽货币政策来将经济救出衰退.自民党料在日本议会选举中获得最多席位.

该党还承诺增加海事防卫支出,保卫日本领土并放宽和平宪法对其军事方面的制约.这些立场可能进一步激化与中国因岛屿争端而引发的紧张关系.

货币政策以及外交和安全事务成为12月16日选举的关注点--这是日本首相野田佳彦所属民主党2009年执政以来首次.

在三年更换三任首相后,民调显示失望的选民可能在下议院选举中给予自民党最多席位.

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐