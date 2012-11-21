〔日本政经〕自民党竞选承诺2%的通胀率目标,并增加海防支出(更新版)

美国财政：特朗普预算计划不会削减社会福利支出--财长努钦
路透华盛顿2月26日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，美国总统特朗普首个预算计划将不会削减社会保障与医疗保险(Social Security and Medicare)等重大社会福利项目的支出。
(新增细节)
路透东京11月21日电---日本反对党--自民党周三承诺,将编制追加预算案,并要求央行进一步放宽货币政策来将经济救出衰退.自民党料在日本议会选举中获得最多席位.
该党还承诺增加海事防卫支出,保卫日本领土并放宽和平宪法对其军事方面的制约.这些立场可能进一步激化与中国因岛屿争端而引发的紧张关系.
货币政策以及外交和安全事务成为12月16日选举的关注点--这是日本首相野田佳彦所属民主党2009年执政以来首次.
在三年更换三任首相后,民调显示失望的选民可能在下议院选举中给予自民党最多席位.
路透华盛顿2月26日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，美国总统特朗普首个预算计划将不会削减社会保障与医疗保险(Social Security and Medicare)等重大社会福利项目的支出。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/27 意大利 标售中长期债券 2/28 德国 标售两年期公债 2/28 日本 标售两年期公债 3/1 德国 标售10年期联邦债券 3/2 英国 标售2022年到期、票息½%的公债 3/2 日本 标售三个月期贴现国库券 3/2 日本 标售10年期公债 3/2 西班牙 标售债券 3/2 法国
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。