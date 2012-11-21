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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 15:25 BJT

〔新兴汇市〕新兴亚币大多走低,干预提防心理与希腊局势形成拖累

路透新加坡11月21日电---多数新兴亚洲货币周三兑美元小跌,因提防地区当局干预的谨慎情绪升高,而且此前欧元区官员未能就希腊达成协议.

韩元KRW=KFTC在韩国财长讲话后走低.韩国企划财政部长官朴宰完称需仔细研究韩元近期的波动,必要时会采取行动以稳定韩元走势.

对冲基金的获利了结操作拉低坡元SGD=D3,马币(林吉特)MYR=MY则因为与定盘相关的美元需求而走低.

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