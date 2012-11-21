〔日本股市〕日经指数升至两个月高位,出口类股领涨(更新版)

港报社评：入市高追风险大，上车要理性--经济日报2月27日
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。
(新增细节)
* 日经指数上涨0.9%
* 日圆兑美元触及七个月低位,受对自民党赢得大选预期的提振
* 分析师称,出口股以外的获利了结开始显现
路透东京11月21日电---日本股市日经指数.N225周三攀升至两个月高位,出口类股上扬.由于市场预期日本新政府将竭力推动日本央行放宽货币政策,使得日圆兑美元触及七个月低点,从而提振出口股.
出口股中的运输设备版块涨幅明显,外资买入丰田汽车(7203.T)和本田汽车(7267.T)等汽车股,这两支个股分别上涨2.2%和3.2%.
日本自民党领导人安倍晋三此前呼吁日本央行采取更加有力的举措,包括设定3%的通胀目标,以使经济摆脱通缩.
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。
抛储在即，多数投资者都在静等，市场心态较为谨慎，盘面也确实如此：郑棉主力合约从16000元/吨上方回落至15500元/吨的支撑位后，一直围绕该点位窄幅波动。然而，上周五，郑棉价格大幅攀升，主力合约最高上涨420元/吨，出乎很多人的意料。结合国内外棉花现货市场以及国内盘面情况，笔者认为，中长期国内棉花市场偏多，而抛储前不宜追高。
在一个三权分立的社会，根据宪法拥有新闻自由的传媒被称作「第四权」。美国总统理论上是公权力无出其右的决策者，权力之大甚至足以影响整个地球的格局，可是当一位美国总统决定跟第四权的传媒展开誓不两立的决战，究竟谁会处于上风？看情况，入主白宫才一个多月的特朗普锐意要跟主流传媒对着干，双方关系恶劣到互相敌视、不瞅不睬。