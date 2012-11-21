版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 15:28 BJT

〔日本股市〕日经指数升至两个月高位,出口类股领涨(更新版)

(新增细节)

* 日经指数上涨0.9%

* 日圆兑美元触及七个月低位,受对自民党赢得大选预期的提振

* 分析师称,出口股以外的获利了结开始显现

路透东京11月21日电---日本股市日经指数.N225周三攀升至两个月高位,出口类股上扬.由于市场预期日本新政府将竭力推动日本央行放宽货币政策,使得日圆兑美元触及七个月低点,从而提振出口股.

出口股中的运输设备版块涨幅明显,外资买入丰田汽车(7203.T)和本田汽车(7267.T)等汽车股,这两支个股分别上涨2.2%和3.2%.

日本自民党领导人安倍晋三此前呼吁日本央行采取更加有力的举措,包括设定3%的通胀目标,以使经济摆脱通缩.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐